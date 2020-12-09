Мокрый снег, дожди и порывистый ветер: прогноз погоды на 10 декабря от синоптика Натальи Диденко

9 декабря, 2020, 19:00

В Украине 10 декабря ожидается небольшое потепление, а также штормовой ветер, местами дожди и мокрый снег

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"10-го декабря в Украину придет потепление", - отметила синоптик.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около 0°C. На Западе ожидается -2°C...+6°C, на юге +4°C...+8°C, в Крыму до +12°C.

Ближайшей ночью умеренные морозы, -3°C...-9°C, задержатся в восточных областях, в Днепропетровской, Полтавской и Сумской.

"На остальной территории Украины будут или небольшие "минусы" или около 0°C", - сообщила Наталья Диденко.

Ветер завтра - сильный, с штормовыми порывами, юго-восточного направления.

Мокрый снег и дождь наиболее вероятные в западных областях, на севере Украины (кроме Сумской), в Одесской, Николаевской, Винницкой областях, части Львовской области, в Кропивницком с районами.

На остальной территории 10 декабря без существенных осадков.

В Киеве четверг будет с сильным юго-восточным ветром. Мокрый снег и дождь более вероятны во второй половине дня или вечером.

Ближайшей ночью ожидается -3°C...-5°C, завтра днем воздух явно будет тёплым, около 0°C.

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