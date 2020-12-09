Мэр Одессы Труханов заболел COVID-19
9 декабря, 2020, 20:27
Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус
Об этом он написал в Facebook.
"Получил положительный тест на COVID-19. Иду на самоизоляцию - до восстановления и отрицательного результата", - написал Труханов.
Он заявил, что будет контролировать службы города в телефонном режиме.
"Еще раз прошу одесситов соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничивать контакты, соблюдать социальную дистанцию", - добавил мэр.
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