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Espreso.tvОбществоМэр Одессы Труханов заболел COVID-19

Мэр Одессы Труханов заболел COVID-19


фото: facebook.com/gennadiytruhanov
Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

"Получил положительный тест на COVID-19. Иду на самоизоляцию - до восстановления и отрицательного результата", - написал Труханов.
 
Он заявил, что будет контролировать службы города в телефонном режиме.
 
"Еще раз прошу одесситов соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничивать контакты, соблюдать социальную дистанцию", - добавил мэр.
 

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