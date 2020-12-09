Людям с сильными аллергическими реакциями пока не стоит делать прививки от COViD-19 - британские врачи

9 декабря, 2020, 15:18

В Великобритании врачи сообщили, что людям с сильными аллергическими реакциями стоит пока воздержаться от вакцинации против COVID-19

Об этом сообщает ВВС.

Врачи сообщили, что от прививки вакциной от коронавируса надо воздержаться людям с сильными аллергическими реакциями.

Предупреждение возникло на фоне того, что во вторник у двух сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании была аллергическая реакция после прививки вакциной от Pfizer и BioNTech.

Отмечается, что у них была анафилактоидные реакции - кожная сыпь, одышка, падение артериального давления.

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"У обоих и раньше наблюдались серьезные аллергические реакции, в результате чего они имели с собой инъекции с адреналином. Пострадавшие получили необходимую помощь и сейчас чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

Из-за этих случаев британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения посоветовало всем, у кого когда-нибудь была серьезная реакция на лекарства, продукты питания или вакцины, воздержаться от прививки.

Как отмечают врачи, подобные аллергические реакции встречаются редко, но все равно происходят и с другими вакцинами, в частности аллергия может возникнуть на ежегодную прививку от гриппа.

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