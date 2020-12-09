Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
6-й тур
9 декабря
Группа А
22:00 "Бавария" (Германия) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на Megogo
Группа B
22:00 "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo
22:00 "Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
группа С
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Порту" (Португалия), прямая трансляция на Megogo
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция), прямая трансляция на Megogo
Группа D
19:55 "Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo
19:55 "Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo
- 1 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0.
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3.
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