 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: Getty Images
Сегодня, 9 декабря, будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

6-й тур

9 декабря

Группа А

22:00 "Бавария" (Германия) - "Локомотив" (Россия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Атлетико" (Испания), прямая трансляция на Megogo

Группа B

22:00 "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Megogo

22:00 "Реал" (Испания) - "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

группа С

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Порту" (Португалия), прямая трансляция на Megogo

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Марсель" (Франция), прямая трансляция на Megogo

Группа D

19:55 "Аталанта" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и Megogo

19:55 "Ливерпуль" (Англия) - "Мидтьюланн" (Дания), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3" и Megogo

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2020 среда

8 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать