С 8 по 24 января будут введены усиленные карантинные ограничения, - Шмыгаль

Кабинет министров вводит усиленные карантинные ограничения в Украине с 8 по 24 января

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 9 декабря, передает Еспресо.TV.

Жесткие ограничения в стране введут с 8 января. Действовать они будут до 24 января включительно.

"Усиленные карантинные ограничения будут вводиться, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников", - отметил Шмыгаль.

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Будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и на вынос.

Также правительство запретит работу магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, а также ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Также будут отправлены на каникулы все учебные заведения, кроме детсадов.

Правительство запретит проведение всех массовых (развлекательных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий.

В то же время, с установленными "оранжевыми" ограничениями, продолжит работать транспорт.

Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, гостиницы, почтовые отделения.

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