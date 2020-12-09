Комитет Рады рекомендовал обязать Кабмин внедрить реестр е-больничных с 1 февраля

9 декабря, 2020, 15:03

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде принять в целом проект постановления, которое обяжет Кабинет министров внедрить реестр электронных больничных листов с 1 февраля 2021 года

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, члены Комитета рекомендовали принять постановление в целом с учетом поправок. Так, Верховная Рада будет давать рекомендации Кабмину а не отдельным министерства, а Кабмин дожен отчитаться перед Комитетом до 15 января 2021 года и ввести электронный реестр листков нетрудоспособности с 1 февраля 2021 года.

По словам председателя Комитета Галины Третьяковой, е-больничный должен предотвратить расходы из Фонда социального страхования на фальсифицированные больничные и те, которые выписываются задним числом.

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