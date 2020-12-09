Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать дольше

9 декабря, 2020, 17:35

Правительство разрешило ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания работать до 23:00

Соответствующее решение принято во время заседания правительства 9 декабря.

"Мы предлагаем прямо сейчас продлить работу заведений общественного питания до 23:00, сейчас они работают до 22:00, но с запрещением проведения расчетных операций после 22:00", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он добавил, что все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.

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Решение было принято с однодневным доработкой.

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