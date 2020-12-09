Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать дольше
Соответствующее решение принято во время заседания правительства 9 декабря.
"Мы предлагаем прямо сейчас продлить работу заведений общественного питания до 23:00, сейчас они работают до 22:00, но с запрещением проведения расчетных операций после 22:00", - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте также: С 8 по 24 января будет введены усиленные карантин, - Шмыгаль
Он добавил, что все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.
Читайте также: Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января
Решение было принято с однодневным доработкой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb