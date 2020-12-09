Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января, - СМИ

9 декабря, 2020, 10:15

Кабинет министров предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января 2021 года, сообщают журналисты

Об этом пишет LB.ua .

Согласно проекту постановления, текстом которого располагает издание, локдаун введут в следующем году - с 8 по 25 января.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, продолжается до 28 февраля 2021 года.

В издании отметили, что во время локдауна с 8 по 25 января запрещается:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Работа кафе, баров, ресторанов, кроме на вынос и на доставку и общепита в аэропортах. В отелях запрещено работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадки) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проект постановления не говорится. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большей от числа сидячих мест.

Постановление также продолжает действующий карантин, введенный до 31 декабря, до 28 февраля. Дополнительно к ограничениям предлагается запретить деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Запрещен прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Запрещен прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения.

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