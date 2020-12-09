Кабмин направит на медицину дополнительные 5 млрд грн из COVID-фонда

9 декабря, 2020, 14:46

По словам председателя Комитета Верховной Рады Юрия Аристова, больше 5 млрд грн из COVID-фонда направлены на нужды медицины

Об этом Аристов написал в Facebook.

"Больше 5 миллиардов гривен из Коронавирусного фонда дополнительно направлено на самые актуальные и срочные нужды медицины", - написал Аристов.

По его словам, дополнительные средства будут направлены за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Аристов отметил, что эти средства пойдут на оплату медицинских услуг за ноябрь-декабрь 2020 года лицам с подозрением на COVID-19, а также госпитализацию и лечение пациентов с подтвержденным диагнозом. В эти пакеты входит, в частности, тестирование, приобретение медикаментов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оплата труда медиков и тому подобное. По словам нардепа, в последнее время объем этих услуг значительно вырос, следовательно выросли и расходы.

Он также обратил внимание на проблемы логистики в регионах, когда из-за нехватки кислородных станций за кислородом приходилось ездить в крупные города.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ответ сообщил, что количество коек с подведенным кислородом удалось увеличить до 33 тыс. с 2,5 тыс.

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