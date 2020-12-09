Об этом сообщает Metrópoles.
31-летний Дентиньо уже ведет активные переговоры с одним из японских клубов. Футболист посоветовался с семьей и готов покинуть Украину в январе или феврале следующего года.
Дентиньо открыл счет в матче против "Реала" в Киеве, в котором "Шахтер" победил "королевский" клуб со счетом 2:0.
В этом сезоне бразилец провел 7 матчей и забил 3 мяча. Его контракт с "Шахтером" заканчивается летом 2021-го года. Ориентировочная трансферная стоимость Дентиньо составляет 1 млн евро.
- 1 декабря во 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0 .
- Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о составляющих второй победы над "Реалом" в Лиге чемпионов.
- 4 декабря стало известно, что Дентиньо близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Бразилии
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