ЕИБ и правительство Украины заключили три кредитных соглашения на 640 млн евро
Об этом говорится на правительственном портале.
"640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны", - говорится в сообщении.
Подписали с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:
- 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.
- 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.
- 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.
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Напомним, что ранее Кабинет министров принял распоряжение о привлечении 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках проекту "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".
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