ЕИБ и правительство Украины заключили три кредитных соглашения на 640 млн евро

9 декабря, 2020, 14:09

Европейский инвестиционный банк и правительство Украине 9 декабря заключили 3 кредитные соглашения на общую сумму 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта

Об этом говорится на правительственном портале.

"640 млн евро предоставит Украине Европейский инвестиционный банк на развитие инфраструктуры и транспорта. Эти средства помогут Украине развивать экономику и устойчивое общество, в частности в восточных областях страны", - говорится в сообщении.

Подписали с ЕИБ три соответствующих кредитных соглашения:

- 340 млн евро для восстановления инфраструктуры и улучшение условий жизни и ведения бизнеса в пострадавших от военного конфликта регионах на востоке Украины.

- 200 млн евро для улучшения качества и надежности общественного транспорта в почти 20 городах Украины.

- 100 млн евро для модернизации 183 км автомобильных дорог в Луганской области.

Напомним, что ранее Кабинет министров принял распоряжение о привлечении 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в рамках проекту "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

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