Есть субстанции для переговоров, - Песков о саммите Нормандской четверки

9 декабря, 2020, 13:33

До новой встречи лидеров стран Нормандской четверки должна быть подготовлена "субстанция" для переговоров, а ее нет

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимание нанизывать, а здесь у нас нет субстанции ", - сказал Песков.

Песков выразил уверенность, что "субстанцией" может быть выполнение договоренностей, достигнутых год назад на встрече нормандской четверки в Париже.

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Напомним, советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что политические советники договариваются о проведении саммита Нормандской четверки до конца 2020 года.