 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоЕсть субстанции для переговоров, - Песков о саммите Нормандской четверки

Есть субстанции для переговоров, - Песков о саммите Нормандской четверки

До новой встречи лидеров стран Нормандской четверки должна быть подготовлена "субстанция" для переговоров, а ее нет

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Встреча ради встречи не нужна никому. Любая встреча глав государств должна быть хорошо подготовлена. Но им нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться, чтобы на нее уже какие-то понимание нанизывать, а здесь у нас нет субстанции ", - сказал Песков.

Песков выразил уверенность, что "субстанцией" может быть выполнение договоренностей, достигнутых год назад на встрече нормандской четверки в Париже.

Читайте также: "Вероятность такой встречи нулевая": Бессмертный относительно заявлений о проведении саммита Нормандской четверки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 декабря, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать