ЕС предоставил Украине очередной транш в 600 млн евро

9 декабря, 2020, 14:09

Европейский Союз предоставил Украине транш в 600 млн евро на поддержание макрофинансовой стабильности

Об этом премьер-министр Украины написал в Twitter.

"Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Благодарны Валдису Домбровскису и Европейской комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность в сложные времена пандемии COVID-19", - написал Шмыгаль.

По информации Министерства финансов, 600 млн евро предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.

По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.