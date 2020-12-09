ЕС предоставил Украине очередной транш в 600 млн евро
Об этом премьер-министр Украины написал в Twitter.
"Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Благодарны Валдису Домбровскису и Европейской комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность в сложные времена пандемии COVID-19", - написал Шмыгаль.
По информации Министерства финансов, 600 млн евро предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
По словам министра финансов Сергея Марченко, полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.
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