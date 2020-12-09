Экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира сделал категорическое заявление о возвращении на ринг

9 декабря, 2020, 14:49

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд отверг возможность возобновления карьеры

Об этом он заявил в интервью FightHype.

По словам бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Андре Уорда, его возвращение на ринг невозможно из-за травмы.

"Слушайте, я сейчас просидел в офисе 7:00, а затем вышел пройтись по улице, и мое колено болит даже от ходьбы. Мое правое колено опухает просто от того, что я сижу! Нет никакого возвращения и видео, которые выдают за подготовку. От Андре Уорда ничего не осталось ", - сказал боксер.

36-летний Андре Уорд завершил карьеру в 2017 году. Он владел титулами чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Уорд возглавлял рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории журнала The Ring.

7 декабря стало известно, что Флойд Мейвезер вернется на ринг в феврале 2021 ради боя с блогером Логаном Полом.

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