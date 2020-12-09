Дуда допускает временное соглашение по бюджету ЕС из-за несогласия Польши и Венгрии с привязкой к принципу верховенства права
9 декабря, 2020, 21:12
Президент Польши Дуда заявил, что ЕС близок к соглашению, которое поможет избежать польско-венгерского вето на бюджет объединения
Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном, передает Радио Свобода.
Польша и Венгрия блокируют средства ЕС на сумму около 1,8 триллиона евро, в том числе около 750 млрд евро, которые должны быть выплачены для выхода из рецессии из-за последствий коронавируса.
Читайте также: "Решение, которое грозит распадом Европы": премьер Польши Моравецкий о новом распределении бюджета ЕС
Страны находятся под расследованием ЕС о подрыве независимости судебной власти, СМИ и неправительственных организаций. Поэтому государства рискуют потерять доступ к десяткам миллиардов евро помощи.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb