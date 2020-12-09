Дуда допускает временное соглашение по бюджету ЕС из-за несогласия Польши и Венгрии с привязкой к принципу верховенства права

9 декабря, 2020, 21:12

Президент Польши Дуда заявил, что ЕС близок к соглашению, которое поможет избежать польско-венгерского вето на бюджет объединения

Об этом он сказал по итогам переговоров с президентом Чехии Милошем Земаном, передает Радио Свобода.

Польша и Венгрия блокируют средства ЕС на сумму около 1,8 триллиона евро, в том числе около 750 млрд евро, которые должны быть выплачены для выхода из рецессии из-за последствий коронавируса.

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Страны находятся под расследованием ЕС о подрыве независимости судебной власти, СМИ и неправительственных организаций. Поэтому государства рискуют потерять доступ к десяткам миллиардов евро помощи.