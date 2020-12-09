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Espreso.tvСпортБританский тяжеловес "посадил" Усика в коробку для рождественских подарков. ФОТО

Британский тяжеловес "посадил" Усика в коробку для рождественских подарков. ФОТО


фото: Getty Images
Британский тяжеловес Джо Джойс опубликовал коллаж с украинским боксером Александром Усиком

Фото Джойс изложил в Instagram.

На коллаже Усик изображен на первом плана в коробке для подарков. На заднем плане плане другие боксеры - бывший чемпион мира Энди Руис в виде индейки, Дерек Чисора в рождественском башмачке, за елкой действующие обладатели мировых титулов Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, а еще один тяжеловес - Луис Ортис - заглядывает в окно.

"Дорогой Санта, я был очень хорошим мальчиком в этом году", - написал Джойс.

Британец, после победы в конце ноября над соотечественником Даниэлем Дюбу,а стал главным претендентом на бой с Александром Усиком за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации). Пояс может стать вакантным, если Джошуа откажется его защищать в поединке с украинцем.

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