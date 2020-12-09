Британский нокаутер стал главным претендентом на чемпионский бой с Усиком

9 декабря, 2020, 17:15

Британец Джо Джойс вышел на второе место в рейтинге WBO и стал главным претендентом на чемпионский бой с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает официальный сайт WBO.

Джо Джойс поднялся на второе место в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) благодаря победе над другим британцем Даниэлем Дюбуа, который скатился на 11-ю позицию.

Лидерство сохранил Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа из Великобритании.

Если чемпион откажется защищать пояс в бою с украинцем, титул станет вакантным. В таком случае за него будут сражаться Усик и Джойс, который 11 из 12 своих боев выиграл нокаутом.

Напомним, 28 ноября Джо Джойс нокаутировал другого британца Даниэля Дюбуа и бросил вызов украинскому боксеру Александру Усику.

Британский тяжеловес Джо Джойс опубликовал коллаж с украинским боксером Александром Усиком и намеком на предстоящий бой.

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