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Espreso.tvСпортБританский нокаутер стал главным претендентом на чемпионский бой с Усиком

Британский нокаутер стал главным претендентом на чемпионский бой с Усиком


фото: Getty Images
Британец Джо Джойс вышел на второе место в рейтинге WBO и стал главным претендентом на чемпионский бой с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает официальный сайт WBO.

Джо Джойс поднялся на второе место в рейтинге WBO (Всемирной боксерской организации) благодаря победе над другим британцем Даниэлем Дюбуа, который скатился на 11-ю позицию.

Лидерство сохранил Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа из Великобритании.

Если чемпион откажется защищать пояс в бою с украинцем, титул станет вакантным. В таком случае за него будут сражаться Усик и Джойс, который 11 из 12 своих боев выиграл нокаутом.

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