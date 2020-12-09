Большой и мощный: экс-чемпион мира предупредил Джошуа об опасности Пулева

9 декабря, 2020, 11:15

Бывший чемпион мира Тони Беллью накануне боя Энтони Джошуа против Пулев предупредил британца об опасности болгарского боксера

Об этом сообщает SkySports.

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) следующий соперник Джошуа - блогарин Кубрат Пуулев является опаснее соперником, чем американец Энди Руис, протия кого британец провел два предыдущих поединка.

"Пулев - большой и сильный парень. Я наблюдал за ним еще со времен его выступлений в любителях, когда он представлял Болгарию на многих турнирах. Он очень опасен, мощный, большой и высокий. Это совсем другой набор навыков по сравнению с последним соперником Джошуа - Энди Руисом. Руис - низкий, коренастый контрпанчер с тяжелыми руками на ближней дистанции ", - пояснил Беллью.

Он добавил, что Пулев пытаться в ринге "диктовать" Джошуа собственные условия.

"Этот парень высокий и очень сильный." Задняя "рука Пулев крайне опасна. Пулеву не нравится драться в чужом ритме. Он любит диктовать ритм, драться из-под длинного мощного джеба. И он будет усердно работать. Поверьте, Пулев не будет стесняться Джошуа ", - заверил Беллью.

31-летний Джошуа владеющий титулами чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Бой британца против 39-летнего Пулева состоится 12 декабря в Лондоне.

Напомним, 5 декабря промоутер Боб Арум заявил, что болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев отберет чемпионские титулы у британца Энтони Джошуа.

8 декабря Джошуа признался, что в подготовке к поединку против болгарина Кубрата Пулева ему помогает украинец Владимир Кличко .

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