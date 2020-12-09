Байден выдвинул генерала Остина на должность министра обороны
9 декабря, 2020, 08:18
Джо Байден объявил о выдвижении экс-командующего Центральным командованием генерала Ллойда Остина на должность министра обороны
Об этом сообщает The Atlantic.
"Сегодня я прошу Ллойда Остина еще раз выполнить миссию для Соединенных Штатов - на этот раз в должности руководителя министерства обороны. Я знаю, что он прекрасно справится с этой задачей ", - подчеркнул Байден.
Если Остин пройдет все необходимые процедуры для утверждения в должности, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.
Читайте также: Команда Байдена: Остин станет первым чернокожим министром обороны США - Politico
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb