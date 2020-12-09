Байден выдвинул генерала Остина на должность министра обороны

9 декабря, 2020, 08:18

Джо Байден объявил о выдвижении экс-командующего Центральным командованием генерала Ллойда Остина на должность министра обороны

Об этом сообщает The Atlantic.

"Сегодня я прошу Ллойда Остина еще раз выполнить миссию для Соединенных Штатов - на этот раз в должности руководителя министерства обороны. Я знаю, что он прекрасно справится с этой задачей ", - подчеркнул Байден.

Если Остин пройдет все необходимые процедуры для утверждения в должности, он станет первым афроамериканцем во главе Пентагона.

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