Засуха, наводнения и обгоревшие леса: в Великобритании представили лучшие фотографии Земли 2020 года

8 декабря, 2020, 16:45

Британское Королевское географическое общество избрало победителей конкурса "Фото Земли - 2020" в шести категориях

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

В Великобритании Королевское географическое общество обнародовало список победителей конкурса "Фото Земли" 2020 года.

Так, в числе фото представлены опустошенные пожарами леса, истощенная засухами Земля, наводнения и природа, которая отвоевывает свою территорию.

Как отмечают организаторы, конкурс имеет целью побудить людей к дискуссии о мире и его жителях.

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Фоторепортер Марисса Рот, которая председательствует в конкурсе, отметила, что работы выбрали за высокое мастерство и за то, как они иллюстрируют "неоднозначность сосуществования человека с природой".

Победителем конкурса "Фото Земли 2020" стало фото заброшенного места, которое отвоевала природа.

Французский фотограф Джонатан Хименес (Jonk) снял заброшенные театр и кафе в Абхазии, поросший лесом отель в Португалии и забытый бассейн в Италии. Его работы отобрали из числа 2600 фотографий.

Номинацию "Природа" выиграл фотограф И Сунь. На работе изображена изрытая тракторами земля в Испании (вид сверху). Эта ферма страдает от засухи.

В свою очередь Шарль Кселот выиграл категорию "Леса, которые меняются". Его "Мертвое дерево №1" - это то, что осталось на месте лесных пожаров, причиной которых стали люди.

Джо Хаббен выиграл категорию "Климат перемен" за изображение, которое документирует последствия наводнения в Венеции.

В категории "Люди" на конкурсе победила Янронг го. На фото мужчина курит трубку в Ляншань-Ийском автономном округе Китая.

Фото: bbc.com

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