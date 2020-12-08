Израильский футболист объяснил, почему в "Шахтере" начал учить португальский язык
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
21-летний Соломон признался, что футболисты "Шахтера" не знают английского языка, поэтому он начал изучать португальский, на котором говорят бразильские футболисты.
"Я знал, что в "Шахтере" основные языки - это русский, украинский и, конечно же, португальский. Я владею английским, но в команде мало кто его знает. Так что понимал: надо учить другой язык. Русский для меня тяжеловат, а вот португальский - проще. Продолжаю учить его. Неплохо говорю и понимаю. Мои партнеры по атаке - в основном бразильцы, и мне нужно с ними общаться, поэтому я стал учить именно португальский", - сказал хавбек.
Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 16 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.
- В августе "Шахтер" не отпустил за 12 млн евро в итальянскую "Аталанту" израильского полузащитника Манора Соломона.
- 8 октября Соломон заявил, что украинцы больше уважают иностранца, который говорит по-украински, а не по-русски.
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