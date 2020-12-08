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Espreso.tvСпортИзраильский футболист объяснил, почему в "Шахтере" начал учить португальский язык

Израильский футболист объяснил, почему в "Шахтере" начал учить португальский язык


фото: Getty Images
Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон рассказал, что успешно изучает португальский язык в донецком клубе

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

21-летний Соломон признался, что футболисты "Шахтера" не знают английского языка, поэтому он начал изучать португальский, на котором говорят бразильские футболисты.

"Я знал, что в "Шахтере" основные языки - это русский, украинский и, конечно же, португальский. Я владею английским, но в команде мало кто его знает. Так что понимал: надо учить другой язык. Русский для меня тяжеловат, а вот португальский - проще. Продолжаю учить его. Неплохо говорю и понимаю. Мои партнеры по атаке - в основном бразильцы, и мне нужно с ними общаться, поэтому я стал учить именно португальский", - сказал хавбек.

Манор Соломон выступает за "Шахтер" с января 2019-го года. В этом сезоне израильтянин провел 16 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.

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