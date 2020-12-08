Из-за наличия процессуальных нарушений: Офис генпрокурора объяснил отказ подписать ходатайство об экстрадиции Бахматюка

8 декабря, 2020, 12:02

Офис генерального прокурора объяснил отказ Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) подписать ходатайство об экстрадиции из Австрии в Украину экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка наличием "процессуальных нарушений"

Об этом пишет Радио Свобода .

"Сообщаем, что решение принято в конце ноября 2020 года в связи с нарушением норм национального и международного законодательства при принятии органом досудебного расследования процессуального решения в уголовном производстве, на основании которого подозреваемого должны лишить свободы", - цитирует издание ответ Офиса генпрокурора.

В ответе указано, что после устранения НАБУ процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса Офис генпрокурора готов направить их в установленном действующим национальным и международным законодательством порядке в компетентные органы иностранного государства для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину.

В издании напомнили, что Департамет международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины также сообщил НАБУ об отсутствии оснований для корректного и правомерного использования системы Интерпола, Европола и других подобных инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка, поскольку место его проживания известно. Об этом 7 декабря со ссылкой на "источник, знакомый с ходом расследования дела "VAB Банка", сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

НАБУ подозревает бывшего бенефициарного владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка якобы в сговоре с бывшим первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 миллиарда гривен рефинансирования с этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года Министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу Бахматюка и его сестру Наталью Василюк. Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Вене и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

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