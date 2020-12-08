Янукович хочет 9 декабря участвовать в заседании суда о его аресте, - адвокат
Об этом сообщает его адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Он отметил, что 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство об избрании экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения по делу Майдана.
"Виктор Янукович требует личного участия в процессе, привлечения к нему потерпевших и допроса свидетелей", - сообщил адвокат.
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Так, защита экс-президента хочет публично допросить: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Арсения Яценюка, Петра Порошенко, Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко, Ивана Бубонця, Владимира Парасюка, грузинских снайперов.
"Также, передаем суду и будем требовать публичного изучения 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц - представителей постмайданной власти", - написал адвокат.
# Справа_Майдану 9 декабря в 14:45 в Печерском районном суде Киева будет рассматриваться ходатайство ОГП об избрании ...Опубликовано Виталием Сердюком Вторник, 8 декабря 2020 г.
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