Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Билунн, Пардубице, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице.
Из Львова компания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс, а из Харькова - в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.
"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой зоны". Соответственно в таком случае выполнения этих перелетов будет отложено", - отметили в компании.
Отмечается, что в случае отмены рейса клиенты, бронирование которых изменилось, могут выбрать денежное возмещение или 120% компенсации от начального тарифа, начисленные как Wizz-кредит с возможностью использования в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.
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