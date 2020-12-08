Wizz Air в декабре планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 10 стран

8 декабря, 2020, 16:52

Венгерский лоукостер Wizz Air планирует возобновить рейсы из Киева, Львова и Харькова в 19 городов 10 стран мира

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, Wizz Air возобновляет перелеты из Киева в Копенгаген, Билунн, Пардубице, Вену, Краков, Лиссабон, Гамбург, Будапешт, Неаполь, Познань, Братиславу и Катовице.

Из Львова компания планирует летать в Берлин, Щецин, Братиславу, Пардубице и Вильнюс, а из Харькова - в Краков, Дортмунд, Вену, Гданьск и Вроцлав.

"Возобновление рейсов зависит от решения органов власти оставить или удалить ту или иную страну из списка "зеленой зоны". Соответственно в таком случае выполнения этих перелетов будет отложено", - отметили в компании.

Отмечается, что в случае отмены рейса клиенты, бронирование которых изменилось, могут выбрать денежное возмещение или 120% компенсации от начального тарифа, начисленные как Wizz-кредит с возможностью использования в течение 24 месяцев с момента отмены рейса.

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