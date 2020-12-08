Вице-президент НАН Украины Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев

8 декабря, 2020, 23:01

Академика Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщил председатель концерна Юрий Гусев в Facebook.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал он.

Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Академик Национальной академии наук Украины (1997). Директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

"Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины", - сказал Горбулин.