Вице-президент НАН Украины Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев
8 декабря, 2020, 23:01
Академика Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета концерна "Укроборонпром"
Об этом сообщил председатель концерна Юрий Гусев в Facebook.
"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал он.
Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Академик Национальной академии наук Украины (1997). Директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября переизбран первым вице-президентом НАН Украины.
"Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины", - сказал Горбулин.
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