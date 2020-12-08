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Espreso.tvОбществоВице-президент НАН Украины Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев

Вице-президент НАН Украины Горбулин возглавил наблюдательный совет Укроборонпрома, - Гусев


фото: facebook.com/Husyev
Академика Владимира Горбулина избрали председателем наблюдательного совета концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщил председатель концерна Юрий Гусев в Facebook.

"Председателем наблюдательного совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулин, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал он.

Горбулин - украинский политик, ученый, государственный деятель. Академик Национальной академии наук Украины (1997). Директор Национального института стратегических исследований (2014-2018). 9 октября переизбран первым вице-президентом НАН Украины.

"Важно реализовать эффективную реформу Укроборонпрома и обеспечить развитие ОПК Украины", - сказал Горбулин.

 

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