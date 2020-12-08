ВСУ получили модернизированный истребитель МиГ-29

8 декабря, 2020, 13:27

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод передал ВСУ модернизированный МиГ-29МУ1

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", входящее в состав ГК "Укроборонпром", модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1. 7 декабря самолет прибыл из Львова в места дислокации подразделения Воздушных Сил ВСУ.

"Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км / ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят ракеты типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

Кроме того, самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

В общем модернизация до уровня МиГ-29МУ1 направлена на значительное повышение боевых и эксплуатационных характеристик истребителя МиГ-29.

"Передача самолета проходит с небольшой задержкой - ключевые для завершения работ работники нашего завода и предприятия-партнеры преодолевали COVID-19. Каждый в коллективе почувствовал, что работа стала более ответственной. Выполнение Государственного оборонного заказа в условиях пандемии требует не только производственной дисциплины, но и самодисциплины. Истребитель прошел капитальный ремонт с продлением ресурса, получил более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить на 20% дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации ", - отметил директор ГП "ЛГАРЗ" Дмитрий Матрунчик.

Модернизированный истребитель МиГ-29МУ1 официально приняли на вооружение Воздушные Силы Украины.

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