Во время испытания вакцины Pfizer в США умерли 6 человек: препарат вводили только двум - МЗ

8 декабря, 2020, 22:40

В США во время испытания вакцины Pfizer от COVID-19 умерли шесть человек

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.

Двоим из погибших вводили вакцину, остальным - плацебо.

У всех погибших были проблемы со здоровьем. При этом половина из них была старше 55 лет.

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У одного из вакцинированных был атеросклероз, ожирение. Он умер через три дня после первой дозы. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца, через три дня он умер.

Два пациента после введения плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.