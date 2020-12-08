Во время испытания вакцины Pfizer в США умерли 6 человек: препарат вводили только двум - МЗ
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США.
Двоим из погибших вводили вакцину, остальным - плацебо.
У всех погибших были проблемы со здоровьем. При этом половина из них была старше 55 лет.
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У одного из вакцинированных был атеросклероз, ожирение. Он умер через три дня после первой дозы. У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца, через три дня он умер.
Два пациента после введения плацебо умерли от инфаркта и инсульта, причина еще двух смертей выясняется.
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