Во время локдауна жесткие ограничения в метро введут в последнюю очередь, - Госпродпотребслужба

8 декабря, 2020, 19:44

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в случае введения жесткого карантина в Украине работу метро ограничат в последнюю очередь

Об этом он заявил в эфире Громадського радио.

Он отметил, что при несоблюдении противоэпидемических мероприятий больше рисков распространения коронавируса при локдауне в маршрутных такси, далее следуют обычные такси, потом наземный коммунальный транспорт.

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"На последнем месте метро - благодаря хорошей вентиляции и контролю ношения масок. Поэтому ограничения в работе метро будем рассматривать в последнюю очередь", - сказал Рубан.

Напомним, ранее Олег Рубан заявил, что в транспорте происходит до 30% случаев инфицирования коронавирусом.

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