Во Франции судят двух россиян, которые жестоко избили английского футбольного фаната
Об этом сообщает DW.
55-летний пострадавший вынужден теперь передвигаться в инвалидной коляске. Мужчина пострадал как в физическом, так и в психологическом плане, и не способен дать показания даже по видеосвязи, пояснил его адвокат.
Один из обвиняемых заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей схватки.
Россияне были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака". Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.
Столкновения между российскими и английскими фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.
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