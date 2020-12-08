Во Франции судят двух россиян, которые жестоко избили английского футбольного фаната

8 декабря, 2020, 07:55

Двое граждан России предстали перед французским судом по обвинению в жестоком нападении на английского болельщика во время Евро-2016

Об этом сообщает DW.

55-летний пострадавший вынужден теперь передвигаться в инвалидной коляске. Мужчина пострадал как в физическом, так и в психологическом плане, и не способен дать показания даже по видеосвязи, пояснил его адвокат.

Один из обвиняемых заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей схватки.

Россияне были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака". Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Столкновения между российскими и английскими фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.