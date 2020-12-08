.
 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВо Франции судят двух россиян, которые жестоко избили английского футбольного фаната

Во Франции судят двух россиян, которые жестоко избили английского футбольного фаната

Двое граждан России предстали перед французским судом по обвинению в жестоком нападении на английского болельщика во время Евро-2016

Об этом сообщает DW.

55-летний пострадавший вынужден теперь передвигаться в инвалидной коляске. Мужчина пострадал как в физическом, так и в психологическом плане, и не способен дать показания даже по видеосвязи, пояснил его адвокат.

Один из обвиняемых заявил, что действовал в целях самозащиты. Второй утверждает, что не помнит всех подробностей схватки.

Россияне были задержаны в Германии в феврале 2018 года. Они направлялись в Испанию на матч с участием московского "Спартака". Обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

Столкновения между российскими и английскими фанатами произошли в Марселе 11 июня 2016, перед началом матча между сборными двух стран. В результате беспорядков телесные повреждения получили 35 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 декабря, 2020 вторник

7 декабря, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать