Вакцинация против COVID-19 не должна быть принудительной, - ВОЗ

Об этом заявила директор отдела ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайан в эфире NBC, передает "Укринформ".

"Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где через профессиональные обстоятельства необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию", - сказала она.

По словам О'Брайан, настойчивую рекомендацию сделать прививку могут получить, например, медики в отделениях интенсивной терапии. Представительница ВОЗ добавила, что в данном случае вакцинация необходима для безопасности медработников и пациентов.

Это мнение также поддержал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан, который отметил, что население нужно убеждать в пользе вакцинации, а не заставлять к прививкам.

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