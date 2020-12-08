Вакцина от COVID-19 появится в аптеках Украины не раньше осени, - МЗ

8 декабря, 2020, 14:48

И.о. главы Центра общественного здоровья МЗ Игорь Кузин заявил, что вакцина от коронавируса появится в аптеках не раньше осени 2021 года

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина .

"Надо заметить, что у нас большое количество групп риска. Мы рассчитываем, что широкий доступ вакцины, то есть появление в аптеках, произойдет не раньше, чем осенью 2021 года. Это будет широкий доступ к вакцинации", - подчеркнул Кузин.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов попросил в разговоре с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куин рассмотреть Украину как приоритетного кандидата на получение вакцин от коронавируса.

Глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что Украина может получить первую партию вакцины от COVID-19 в январе .

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