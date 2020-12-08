В Украине в ноябре подорожала электроэнергия

8 декабря, 2020, 09:45

Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "На сутки вперед" выросла на 16% и составила 1 536,25 грн/МВт-ч

Об этом говорится в презентации государственного предприятия "Оператор рынка".

Согласно данным госпредприятия, в ноябре 2020 года средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "На сутки вперед" составила 1 536,25 грн / МВт-ч, что на 16,2% больше, чем в октябре и на 12,3% больше, чем ноябре прошлого года.

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "На сутки вперед" в Объединенной энергосистеме Украины выросла на 17% по сравнению с октябрем - до 1 527,09 грн / МВт-ч.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове (Западная Украина) выросла на 8% - до 1 633,29 грн / МВт-ч.

Отмечается, что почасовые цены на рынке "На сутки вперед" и внутрисуточном рынке в торговой зоне "ОЭС Украины" отклонялись от ценовых ограничений, но в некоторые дни в часы максимальной нагрузки цены на рынке "На сутки вперед" были максимальными или близкими к максимальным из-за увеличения спроса и увеличения предложения.

В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в большинстве дней наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии, поэтому цены на РДН и ВГС в такие дни были приближенными к ценовым ограничений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb