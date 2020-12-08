В США скончался летчик-испытатель Егер, который первым в истории преодолел звуковой барьер

8 декабря, 2020, 18:53

В Соединенных Штатах Америки ушел из жизни летчик-испытатель Чак Егер, который стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер

Об этом сообщает BBC.

Американский пилот Чарльз Элвуд ("Чак") Егер, который первым в истории смог преодолеть звуковой барьер, умер в 97 лет.

О его смерти сообщила вторая жена, Виктория.

"Невероятная и славно прожитая жизнь, лучший пилот Америки. Его силу, любовь к приключениям и патриотизм никогда не забудут", - заявила она.

Справка: Чарльз Элвуд Егер (род. 13 февраля 1923 года, округ Линкольн, Западная Вирджиния, США - 7 декабря 2020 года), более известный как Чак Егер - американский летчик-испытатель, генерал военно-воздушных сил США.

Самый известный полет Егера состоялся 14 октября 1947 года, когда он первым в истории человечества превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Над пустыней Мохаве на юго-западе США Егер, которому в то время было всего 24 года, достиг скорости более 1 Маха (1225 км/ч) на высоте 13,7 тыс. метров.

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