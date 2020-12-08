В США распространят вакцину среди американцев до того, как начнут поставки за рубеж

8 декабря, 2020, 08:44

США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине против коронавируса "в конце весны - начале лета"

Об этом сообщает телеканал Fox News, передает "Интерфакс-Украина".

"Президент США Дональд Трамп во вторник намерен подписать исполнительный указ, согласно которому вакцину от коронавируса COVID-19 сначала получат американцы, и только потом ее начнут поставлять в другие страны", - говорится в сообщении.

Документ предписывает Министерству здравоохранения США определить приоритетность распространение вакцины среди американцев со скоростью "не виденной раньше". Кроме того, в указе будут прописаны границы работы в контексте предоставления международного доступа к вакцине. В указе будут изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.

Чиновник из администрации президента заявил, что США начнут обеспечивать международный доступ к вакцине "в конце весны - начале лета", после того, как прививки сделают те, "кто хочет пройти вакцинацию".

Он добавил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".

Fox News отмечает, что об указе стало известно через несколько дней до того, как Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет встречу с рассмотрения заявки на чрезвычайное применения вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.

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