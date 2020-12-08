В США распространят вакцину среди американцев до того, как начнут поставки за рубеж
Об этом сообщает телеканал Fox News, передает "Интерфакс-Украина".
Документ предписывает Министерству здравоохранения США определить приоритетность распространение вакцины среди американцев со скоростью "не виденной раньше".
Кроме того, в указе будут прописаны границы работы в контексте предоставления международного доступа к вакцине.
В указе будут изложены "три основных подхода" правительства, которые включают работу с партнерами, обладающими финансовыми средствами для закупки высокоэффективных вакцин.
Он добавил, что для неблагополучных в финансовом плане стран США будут "привлекать ресурсы, чтобы помочь им закупить вакцину".
Fox News отмечает, что об указе стало известно через несколько дней до того, как Управление по санитарному надзору США (FDA) проведет встречу с рассмотрения заявки на чрезвычайное применения вакцины производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.
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