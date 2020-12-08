В селе Кандыбино на Николаевщине выявили вспышку птичьего гриппа

8 декабря, 2020, 19:21

В селе Кандыбино, Новоодесского района, у 6 трупов птицы обнаружили РНК вируса гриппа птицы. Уничтожено около 1000 кур

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Одесская региональная государственная лаборатория госпродпотребслужбы зафиксировала вспышку птичьего гриппа в селе Кандыбино.

"В селе Кандыбино, Новоодесского района, проведено бескровное умерщвление и сожжено 975 голов птицы. В местах обнаружения трупов птицы и содержания изъятой птицы проведена дезинфекция", - говорится в сообщении.

Как известно, что вокруг села Кандыбино радиусом 3 км с целью отслеживания возможных путей распространения вируса гриппа птицы проведен отстрел 13 голов синантропной и дикой птицы (вороны, скворцы, фазаны, куропатки). У них отобран патологический материал для исследования на грипп.

По состоянию на 8 декабря в соответствии с проведенным учетом поголовья птицы в зонах защиты и надзора проведен отбор стандартных наборов образцов для лабораторного исследования на грипп птицы. Сейчас весь отобранный материал направлен в Одесскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что меры приняты после того, как 4 декабря 2020 года у 6 трупов птицы, принадлежащей гражданке из села Кандыбино, Новоодесского района, была обнаружена РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb