В России за призывы вернуть Крым Украине теперь можно попасть в тюрьму: Путин подписал закон
8 декабря, 2020, 16:48
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за призывы и попытки отчуждения части территории России
Об этом сообщает Коммерсант.
Теперь экстремизмом признается отчуждение части территории РФ.
Наказание - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
За публичные призывы против территориальной целостности грозит штраф.
За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.
Штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. руб, возможно заключение на срок до четырех лет.
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