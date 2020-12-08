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Espreso.tvКрым - это УкраинаВ России за призывы вернуть Крым Украине теперь можно попасть в тюрьму: Путин подписал закон

В России за призывы вернуть Крым Украине теперь можно попасть в тюрьму: Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за призывы и попытки отчуждения части территории России

Об этом сообщает Коммерсант.

Теперь экстремизмом признается отчуждение части территории РФ.

Наказание - лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

За публичные призывы против территориальной целостности грозит штраф.

За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.

Штраф составит от 200 тыс. до 400 тыс. руб, возможно заключение на срок до четырех лет.

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