В РФ несколько медиков заразились коронавирусом после прививки вакциной "Спутник V"

8 декабря, 2020, 20:02

В Волгоградском областном Минздраве сообщили, что после получения первой дозы вакцины "Спутник V" несколько медиков заболели коронавирусом

Об этом сообщают российские СМИ.

"В Волгоградском областном министерстве здравоохранения рассказали, что после получения первой дозы вакцины несколько медиков, находившихся в тесном контакте с больными, все же заболели коронавирусом", - говорится в сообщении.

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Так, в ведомстве объяснили, что, перед тем как делать прививки, у всех специалистов взяли анализ методом ПЦР, результаты были отрицательными, но впоследствии коронавирус подтвердился.

В Волгоградском областном Минздраве считают, что медики подхватили инфекцию до того момента, когда им дали первую дозу вакцины.

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"Иммунитет вырабатывается через три недели после получения второй компоненты. И после этого срока никто не заболел, все благополучно перенесли вакцинацию, и у медработников сложилось очень положительное отношение к этой вакцине", - отметили в ведомстве.

В Волгограде первым добровольцам из числа врачей, соцработников и учителей сделали прививки от коронавируса в середине октября.

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