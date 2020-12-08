В РФ несколько медиков заразились коронавирусом после прививки вакциной "Спутник V"
Об этом сообщают российские СМИ.
"В Волгоградском областном министерстве здравоохранения рассказали, что после получения первой дозы вакцины несколько медиков, находившихся в тесном контакте с больными, все же заболели коронавирусом", - говорится в сообщении.
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Так, в ведомстве объяснили, что, перед тем как делать прививки, у всех специалистов взяли анализ методом ПЦР, результаты были отрицательными, но впоследствии коронавирус подтвердился.
В Волгоградском областном Минздраве считают, что медики подхватили инфекцию до того момента, когда им дали первую дозу вакцины.
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"Иммунитет вырабатывается через три недели после получения второй компоненты. И после этого срока никто не заболел, все благополучно перенесли вакцинацию, и у медработников сложилось очень положительное отношение к этой вакцине", - отметили в ведомстве.
В Волгограде первым добровольцам из числа врачей, соцработников и учителей сделали прививки от коронавируса в середине октября.
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