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Espreso.tvСпортВ программу Олимпиады включили экзотический вид спорта

В программу Олимпиады включили экзотический вид спорта


фото: Getty Images
В программе Олимпийских игр-2024 в Париже появится новый вид спорта - брейкданс

Об этом сообщает ESPN.

МОК (Международный олимпийский комитет) официально включил в программу Олимпийских игр брейкданс. Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году. В организации надеются, что после такого решения у молодежи повысится интерес к Олимпиаде.

Брейкданс был предложен парижскими организаторами почти два года назад после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года. В 2019 году этот вид соревнований прошел дальнейшие этапы утверждения на основании отдельных решений МОК.

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