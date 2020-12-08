В программу Олимпиады включили экзотический вид спорта

8 декабря, 2020, 18:56

В программе Олимпийских игр-2024 в Париже появится новый вид спорта - брейкданс

Об этом сообщает ESPN.

МОК (Международный олимпийский комитет) официально включил в программу Олимпийских игр брейкданс. Впервые этот вид спорта появится на соревнованиях в Париже в 2024 году. В организации надеются, что после такого решения у молодежи повысится интерес к Олимпиаде.

Брейкданс был предложен парижскими организаторами почти два года назад после успешного дебюта на юношеских Олимпийских играх 2018 года. В 2019 году этот вид соревнований прошел дальнейшие этапы утверждения на основании отдельных решений МОК.

В июне сообщалось, что греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024 года.