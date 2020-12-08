В Кременчуге разоблачили полицейского, который с сообщником продавал данные о гражданах из информационных баз МВД
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Установлено, что к продаже информации причастен работник Кременчугского отделения Нацполиции и его гражданский сообщник.
По предварительной договоренности, сообщник под псевдонимом "Джордж Буш", размещал объявления о возможности незаконного получения информации с ограниченным доступом в группах одного из мессенджеров.
Правоохранитель, пользуясь положением, копировал и сбывал информацию.
Полицейский и его сообщник обвиняются в несанкционированных действиях с информацией и сбыте по предварительному сговору группой лиц.
Эпизод по обвинению сообщника направлен в суд, а полицейскому сообщено о завершении расследования и открыто для ознакомления материалы уголовного производства.
Статьи предусматривают заключение до 6 лет.
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