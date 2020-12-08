В Хмельницкой области в результате ДТП погибли три человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря в 23:56 в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Кривчик Дунаевецкого района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Volkswagen Passat В5", - говорится в сообщении.

На момент аварии в салоне автомобиля находилось четверо граждан.

На месте происшествия спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали из искореженного автомобиля трех погибших: 46-летнего водителя, и двух пассажирок 50 и 55 лет, еще один 47-летний пассажир, после осмотра медиками, от госпитализации отказался.

Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

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