В Харькове неизвестные повредили вывески на офисе "ОПЗЖ"
8 декабря, 2020, 11:50
В Харькове неизвестные повредили вывески на партийном офисе "Оппозиционного платформы - За жизнь", что на улице Полтавский шлях, 22
Об этом говорится на Telegram-канале харьковской организации "Фрайкор".
"Подготовка ОПЗЖ до первого заседания городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что колоборантам не место во власти на Харьковщине", - говорится в сообщении.
Табличка общественной приемной "ОПЗЖ", размещенная на фасаде здания, залита красной краской. Также красным залит пол подъезда офиса "ОПЗЖ".
Отметим, 2 декабря Харьковская городская ТИК назначила сессию новоизбранного состава депутатов городского совета на 9 декабря.
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