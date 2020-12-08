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Espreso.tvОбществоВ Харькове неизвестные повредили вывески на офисе "ОПЗЖ"

В Харькове неизвестные повредили вывески на офисе "ОПЗЖ"

В Харькове неизвестные повредили вывески на партийном офисе "Оппозиционного платформы - За жизнь", что на улице Полтавский шлях, 22

Об этом говорится на Telegram-канале харьковской организации "Фрайкор".

"Подготовка ОПЗЖ до первого заседания городского и областного совета идет полным ходом. Неизвестные патриоты напоминают, что колоборантам не место во власти на Харьковщине", - говорится в сообщении.

Табличка общественной приемной "ОПЗЖ", размещенная на фасаде здания, залита красной краской. Также красным залит пол подъезда офиса "ОПЗЖ".

Отметим, 2 декабря Харьковская городская ТИК назначила сессию новоизбранного состава депутатов городского совета на 9 декабря.

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