В ЕС разрабатывают 6G: технология позволит подключаться к человеческому телу и мозгу

По словам руководителей проекта, развертывание сетей нового, шестого поколения будет происходить в три этапа.

"Сначала мы разработаем концепцию, дорожную карту и утвердим график развития технологий. Также нашей задачей является налаживание тесного сотрудничества с правительственными регуляторами и агентствами, проведение различного рода исследований", - сказала менеджер проекта.

Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотные терагерцевые волны и обеспечит расширенную связь, которая позволит «подключаться к технологиям в человеческом теле и мозгу», а также создавать голограммы в реальном времени.

Nokia планирует реализовать Hexa-X до 2030 года.

Подготовка к разработке 6G-сети уже началась в нескольких регионах мира, однако пока еще даже связь 5G находится в зачаточном состоянии - всего около 100 операторов мобильной сети по всему миру предлагают такую услугу в ограниченных районах.

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