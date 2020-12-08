В ЕС отметили успех Украины в проведении децентрализации и прогресс земельной реформы

8 декабря, 2020, 15:21

В Европейском Союзе отметили успех Украины в проведении децентрализации и прогресс земельной реформы, однако указали и на негативные тенденции

Об этом сообщило Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Так, по словам исполняющего директора Европейской службы внешнего действия по вопросам Европы и Центральной Азии Люка Девиня, Украина успешно справилась с проведением децентрализации, начала земельную реформу. Однако он также отметил и негативные тенденции, которые ЕС наблюдает в Украине. Речь идет о решении Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

По словам Девиня, судебная система остается чрезвычайно важной сферой для реформирования в Украине. Он отметил, что ЕС призывает правительство и Верховную Раду оперативно восстановить антикоррупционное законодательство. Он добавил, что в Украине еще много вызовов, связанных с борьбой с коррупцией.

В свою очередь председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что несмотря на некоторые положительные изменения, которые были достигнуты в сфере имплементации Соглашения об ассоциации, темпы ее выполнения замедлились за последний год. Так, по ее словам, в 2020 году Украина выполнила Соглашение лишь примерно на 30%.

Климпуш-Цинцадзе также выразила обеспокоенность из-за того, что реформа судебной системы "застряла", а решения КСУ нанесли удар по антикоррупционным органам. Она добавила, что сейчас нужно много сделать для обеспечения независимости базовых институтов, таких как Национальный банк и Антимонопольный комитет Украины.

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