Украина с начала года экспортировала рекордные 69,8 тыс. тонн меда на $ 117,5 млн

8 декабря, 2020, 20:21

За 11 месяцев 2020 года Украина экспортировала рекордный объем меда - 69,84 тыс. тонн

Об этом сообщила Национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка в Facebook.

"Сейчас экспорт меда из Украины за 11 месяцев 2020 года достиг абсолютного рекорда - 69,8 тыс. тонн общей стоимостью - $117,5 млн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2017 году и составлял 67,8 тыс. тонн ($ 133,9 млн)", - сообщила она.

Бурка подчеркнула, высокий спрос на украинский мед наблюдается со стороны стран ЕС и обусловлен рядом причин: неопределенность с дальнейшим развитием ситуации с СOVID-19, а соответственно активное формирование запасов на весь сезон 2020-2021 года.

По ее словам, причиной роста экспорта меда из Украины в Евросоюз является неурожай меда в ЕС - по предварительным оценкам урожай меда в странах Европы снизился на 40% из-за неблагоприятных погодных условий

"Конечно, Украина имеет ряд преимуществ - географическая близость к основному покупателю и качество украинского продукта", - написала Бурка.

Инфографика: Ann Burka

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