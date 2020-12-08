У работников норковой фермы в Британской Колумбии обнаружили COVID-19
Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения региона Фрейзер.
Так, Департамент объявил о вспышке COVID-19 на норковой ферме в долине Фрейзер.
"Восемь человек получили положительный результат теста на COVID-19. Департамент проверяет персонал, продолжается отслеживание контактов... Работники фермы находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на ферме работают эксперты, которые вместе с руководством разрабатывают стратегию сдерживания распространения COVID-19.
"Согласно закону о здоровье животных норковой ферме предписано ограничить транспортировку животных, продуктов и товаров", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится тестирование животных. Информации о том, как произошло инфицирование сотрудников, пока нет.
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