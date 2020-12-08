У работников норковой фермы в Британской Колумбии обнаружили COVID-19

8 декабря, 2020, 21:03

В Британской Колумбии на норковой ферме у восьмерых сотрудников обнаружили коронавирус

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения региона Фрейзер.

Так, Департамент объявил о вспышке COVID-19 на норковой ферме в долине Фрейзер.

"Восемь человек получили положительный результат теста на COVID-19. Департамент проверяет персонал, продолжается отслеживание контактов... Работники фермы находятся в самоизоляции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на ферме работают эксперты, которые вместе с руководством разрабатывают стратегию сдерживания распространения COVID-19.

"Согласно закону о здоровье животных норковой ферме предписано ограничить транспортировку животных, продуктов и товаров", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится тестирование животных. Информации о том, как произошло инфицирование сотрудников, пока нет.

Напомним, 4 ноября правительство Дании заявило, что необходимо уничтожить всю популяцию пушного зверя - норки - из-за обнаруженного у животных штамма коронавируса, который мутировал. Речь шла о 15-17 млн особей.

6 ноября премьер-министр Дании Метте Фредерикс объявила о введении карантина в Северной Ютландии после того, как у жителей области выявили мутировавший штамм коронавируса, связанный с норковыми фермами.

18 ноября министр продовольствия Дании Могенс Йенсен подал в отставку из-за критики парламента его решения уничтожить всех норок в стране из-за выявленной у них мутации коронавируса.

24 ноября стало известно о болезни норок в Польше.

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