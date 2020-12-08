Тренер "Шахтера" определился с составом на решающий матч Лиги чемпионов

8 декабря, 2020, 17:31

Тренерский штаб донецкого "Шахтера" определился с заявкой на матч 6-го тура Лиги чемпионов против миланского "Интера"

Об этом сообщает официальный instagram "Шахтера".

Заявка "Шахтера" на матч 6-го тура Лиги чемпионов

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Судаков.

Нападающие: Дентинью, Вьюнник.

Перед последним туром у "Шахтера" 7 очков, команда занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов также у "Реала", однако по результатам личных встреч клуб уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.

В заключительном туре "Шахтер" 9 декабря встретится в Милане с "Интером". Начало в 22:00. Матч состоится на стадионе "Сан Сиро".

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