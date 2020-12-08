Тренер "Шахтера" определился с составом на решающий матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный instagram "Шахтера".
Заявка "Шахтера" на матч 6-го тура Лиги чемпионов
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Хочолава, Матвиенко, Сиприано, Витао, Болбат, Бондарь.
Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Коваленко, Патрик, Майкон, Судаков.
Нападающие: Дентинью, Вьюнник.
Перед последним туром у "Шахтера" 7 очков, команда занимает в турнирной таблице группы B второе место. 7 пунктов также у "Реала", однако по результатам личных встреч клуб уступает украинцам. У "Интера" 5 баллов и последняя позиция. Лидером квартета является "Боруссия", которая набрала 8 очков.
В заключительном туре "Шахтер" 9 декабря встретится в Милане с "Интером". Начало в 22:00. Матч состоится на стадионе "Сан Сиро".
- 1 декабря в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 2:0.
- В другом матче менхенгладбахская "Боруссия" проиграла миланскому "Интеру" со счетом 2:3.
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