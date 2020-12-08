Свыше 10 стран готовы приехать на "Крымскую платформу" по деоккупации Крыма, - Джапарова

8 декабря, 2020, 16:41

Более 10 стран готовы принять участие в учредительном саммите "Крымской платформы" по деоккупации Крыма, которая состоится в Киеве

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на телеканале "Еспресо".

"Мы инициировали создание площадки, создание диалоговой, координационной, многоуровневой площадки Крымской платформы. Мы сейчас на начальной стадии, мы только информируем наших партнеров о том, как мы видим эту платформу. И как только мы получим дату саммита и проект декларации, который будет политическим документом, который будет содержать основные пункты непризнания. И когда страна присоединится к этой декларации, она фактически отмечает, что она никогда не признает оккупации (Крыма Россией, - ред.). Поэтому мы будем этот саммит проводить в Киеве. Мы считаем, что это будет очень важным элементом политико-дипломатической борьбы за Крым, миссия которой одна - деоккупация", - сообщила Джапарова.

На вопрос Анжелики Сизоненко, будет ли приглашено на Крымскую платформу государство-агрессор Россия, Джапарова ответила: "Мы понимаем, что Российская Федерация должна уйти с нашей территории. И в рамках Крымской платформы мы готовы обсуждать такие модальности. И, конечно, приглашение Российская Федерация так же получит. Однако мы все понимаем, что когда страна 7 лет подряд пытается исказить реальность в Крыму, рассказывает, что это был свободный референдум, что сегодня Крым является "неотъемлемой частью Российской Федерации, то аргументов думать, что РФ трансформирует свое политическое видение, - их немного".

Джапарова также добавила: "Вчера состоялось голосование третьей такой резолюции в рамках Генеральной ассамблеи (ООН). В прошлом году мы так же выносили резолюцию, посвященную милитаризации Автономной республики Крым, Черного и Азовского морей. Есть утешительные сведения о том, что Россия потеряла 2 голоса. Потому что, например, если в 2019 году за проголосовали 63 страны, воздержались 66, а против было 19, то в этом - за проголосовали 63, воздержались 62 и против проголосовали 17", - сообщила Джапарова.

Объясняя важность резолюции, Эмине Джапарова отметила: "Это публичность. Это непозволение Российской Федерации создать ту реальность, которую она хочет создать. А это реальность, во-первых, скрытая, где она не впускает, например, международных мониторов на территорию Крыма несмотря на все эти декларации, что она приглашает международных партнеров посетить Крым и т.д. А с другой стороны, это позволяет нам удерживать тему и в принципе это, наверное, очень такой практический механизм спасения и защиты граждан Украины, которые живут в условиях оккупации - это более 2 миллионов граждан".

"Особенно важны сигналы, которыми была усилена нынешняя резолюция: что это угроза международной безопасности, что милитаризация Крыма искажает архитектуру международной безопасности. Обращается особое внимание на пропаганду школьного образования или образования как такового в Крыму. Или осуждается факт развития военной инфраструктуры, которое активно ведется", - отметила первый заместитель министра иностранных дел Украины.