Стреляли, бросили гранату, ранили полицейских: на Киевщине схватили банду, которая совершала разбойные нападения
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Возглавил группировку 28-летний житель Барышевского района, он подыскивал объекты для нападений и распределял деньги. Также он принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.
"Во время задержания злоумышленник пытался бежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника, работники полиции в ответ применили оружие", - заявила полиция.
В ходе перестрелки пострадали двое копов, а злоумышленник был ранен в ноги. От взрыва гранаты также был травмирован еще один злоумышленник.
Правоохранители изъяли пистолет с патронами к нему, гильзы, осколки гранат, газовые баллончики, цепи, ножи, рации, балаклавы и другие вещественные доказательства. Задержаны трое участников банды.
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