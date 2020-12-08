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Espreso.tvОбществоСтреляли, бросили гранату, ранили полицейских: на Киевщине схватили банду, которая совершала разбойные нападения

Стреляли, бросили гранату, ранили полицейских: на Киевщине схватили банду, которая совершала разбойные нападения

На Киевщине правоохранители задержали участников группировки, которые совершали разбойные нападения на дома жителей области

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Возглавил группировку 28-летний житель Барышевского района, он подыскивал объекты для нападений и распределял деньги. Также он принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

"Во время задержания злоумышленник пытался бежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника, работники полиции в ответ применили оружие", - заявила полиция.

В ходе перестрелки пострадали двое копов, а злоумышленник был ранен в ноги. От взрыва гранаты также был травмирован еще один злоумышленник.

Правоохранители изъяли пистолет с патронами к нему, гильзы, осколки гранат, газовые баллончики, цепи, ножи, рации, балаклавы и другие вещественные доказательства. Задержаны трое участников банды.

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