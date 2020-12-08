Степанов заявил, что более 20 млн украинцев "точно нуждаются в" вакцинации от коронавируса

8 декабря, 2020, 17:53

В Украине прививка от COVID-19 нужна более чем 20 млн человек

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина.

"Общее количество людей, которые нуждаются в вакцинации, это категории граждан, которые входят в разные группы риска (или по профессиональному признаку, или по состоянию здоровья или по возрасту)... Это более 20 млн граждан, которые точно нуждаются в прививке", - заявил он.

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Степанов выступает против принудительной вакцинации.

"Я не сторонник принудительных прививок. Я считаю, что надо максимально разъяснять, доказывать безопасность этих вакцин", - сказал он.