Степанов заявил, что более 20 млн украинцев "точно нуждаются в" вакцинации от коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из каналов, передает РБК-Украина.
"Общее количество людей, которые нуждаются в вакцинации, это категории граждан, которые входят в разные группы риска (или по профессиональному признаку, или по состоянию здоровья или по возрасту)... Это более 20 млн граждан, которые точно нуждаются в прививке", - заявил он.
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Степанов выступает против принудительной вакцинации.
"Я не сторонник принудительных прививок. Я считаю, что надо максимально разъяснять, доказывать безопасность этих вакцин", - сказал он.
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