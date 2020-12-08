Сенцов завершил съемки фильма "Носорог"

8 декабря, 2020, 20:21

В Украине завершились съемки фильма режиссера и экс-политзаключенного Олега Сенцова "Носорог".

Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

"Завершились съемки фильма "Носорог" Олега Сенцова. Криминальную драму, которая создается при поддержке Госкино в копродукции Украины, Германии и Польши, снимали в Кривом Роге и Львове", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Носорог" - фильм о 1990-х в Украине. По сюжету бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и жестоким. Это превращает его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Впрочем, встреча с незнакомцем дарит шанс все изменить.

"Носорог" - это драма, работу над которой Сенцов не успел раньше закончить из-за событий Евромайдана, активным участником которого он был, а затем - из-за российской аннексии Крыма и своего ареста.

Слоган фильма: «Говорят, что носорог плохо видит, но при его весе и скорости - это уже проблемы окружающих".